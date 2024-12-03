Індонезія вимагає від Apple $1 млрд за повернення iPhone 16 на ринок

Продажі iPhone 16 в Індонезії зупинили наприкінці жовтня у відповідь на невиконання інвестиційних зобов'язань з боку Apple.

Індонезія очікує отримати інвестиційне зобов'язання в розмірі 1 мільярда доларів від IT-гіганта Apple "протягом тижня".

Якщо компанія візьме на себе такі зобов'язання, продажі iPhone 16 в країні будуть розблоковані.

У жовтні уряд Індонезії заборонив продаж і використання iPhone 16, оскільки Apple не виконала свої інвестиційні зобов'язання. Однією з головних умов для зняття заборони є додаткові інвестиції компанії в місцеві виробництва. Крім того, в iPhone має міститися не менше 40% деталей, вироблених в Індонезії.

Reuters пише, що спочатку Apple запропонувала інвестувати $10 млн, потім збільшила суму до $100 млн, але і цього місцевій владі здалося мало. Тепер Індонезія очікує отримати від Apple мільярд доларів.