CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнфляція в Туреччині 78,6% у червні в річному вимірі – максимуму з 1998 року, що зумовлено, зокрема, політикою Ердогана щодо низьких ставок Центробанку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інфляція у Туреччині наблизилася до рекордних з 1998 року 80%
Фото: НБУ
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що показник був трохи нижчим за консенсус-прогноз аналітиків у 80%.
Ердоган, який відкидає загальноприйняту думку економістів про те, що підвищення облікової ставки стримує інфляцію, наказав центральному банку тримати базову ставку запозичень значно нижчою за рівень інфляції.
Як наслідок, турецька ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців. Падіння курсу стало основною рушійною силою зростання цін у країні, яка залежить від імпорту, особливо енергоносіїв. Тенденція погіршилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.
Інвестиційний банк Goldman Sachs нещодавно підвищив свій прогноз інфляції в Туреччині на кінець року з 65% до 75%. Там попередили, що останнє підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до "спіралі ціни та заробітної плати". Кількома днями раніше турецька влада оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 30% — через шість місяців після підвищення базової ставки оплати праці на 50%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 07 2022 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донеччині росіяни обстріляли знімальну групу France 24
- ФОТО Стрілянина у торговому центрі Копенгагена: троє загиблих, поліція не виключає теракт
- ВІДЕО На верхніх поверхах однієї з башт у Москва-Сіті сталася пожежа
No articles