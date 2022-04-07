Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Інфляція у Туреччині наблизилася до рекордних з 1998 року 80%

Інфляція в Туреччині 78,6% у червні в річному вимірі – максимуму з 1998 року, що зумовлено, зокрема, політикою Ердогана щодо низьких ставок Центробанку.
Інфляція у Туреччині наблизилася до рекордних з 1998 року 80% Фото: НБУ
Про це повідомляє Financial Times.
 
Зазначається, що показник був трохи нижчим за консенсус-прогноз аналітиків у 80%.
 
Ердоган, який відкидає загальноприйняту думку економістів про те, що підвищення облікової ставки стримує інфляцію, наказав центральному банку тримати базову ставку запозичень значно нижчою за рівень інфляції.
 
Як наслідок, турецька ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців. Падіння курсу стало основною рушійною силою зростання цін у країні, яка залежить від імпорту, особливо енергоносіїв. Тенденція погіршилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.
 
Інвестиційний банк Goldman Sachs нещодавно підвищив свій прогноз інфляції в Туреччині на кінець року з 65% до 75%. Там попередили, що останнє підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до "спіралі ціни та заробітної плати". Кількома днями раніше турецька влада оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 30% — через шість місяців після підвищення базової ставки оплати праці на 50%.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2022 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.