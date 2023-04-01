Інфляція в єврозоні сповільнилася — Financial Times
Такі дані європейської статистичної агенції Eurostat.
Повідомляє Financial Times.
Єдиними країнами, де інфляція не знизилася, були Словенія, де вона виросла та Мальта, де вона залишилася стабільною.
А от найсильніше сповільнився темп зростання цін на енергоносії. В березні ціни подешевшали на 0,9 відсотка, порівняно з цим же місяцем того року.
Сповільнення інфляції сталося через різке зниження цін на енергоносії, порівняно з тим самим місяцем минулого року.
Базова інфляція, яка виключає витрати на енергію і продукти харчування, навпаки досягла в єврозоні чергового рекордного значення і становила у березні 5,7% (5,6), пише видання.
Посилаючись на економістів, ЗМІ повідомили, що продукти харчування і послуги продовжать дорожчати.
"Ціни на продукти харчування вже зросли з 15% до 15,4%. Інфляція у сфері послуг зросла з 4,8% до 5%. Високий базовий показник призведе до подальшого збільшення вартості запозичень Європейським центральним банком, що орієнтується на інфляцію 2%", -йдеться в матеріалі.
Найнижчі темпи інфляції зафіксовані в Люксембурзі (3%), Іспанії (3,1%) та Нідерландах (4,5%), а от найсильніше ціни зросли в Латвії (17,3%), Естонії (15,6%) та Литві (15,2%).
На думку економістів, ситуація на ринку дасть підстави для подальшого підвищення ставки європейському Центробанку, який прагне 2% базової інфляції.