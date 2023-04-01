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Інфляція в єврозоні сповільнилася — Financial Times

01 квітня 2023, 09:15
Інфляція в єврозоні сповільнилася — Financial Times
Річна інфляція в 20 країнах єврозони сповільнилася до 6,9% в березні.

Такі дані європейської статистичної агенції Eurostat. 

Повідомляє Financial Times.

Єдиними країнами, де інфляція не знизилася, були Словенія, де вона виросла та Мальта, де вона залишилася стабільною.

А от найсильніше сповільнився темп зростання цін на енергоносії. В березні ціни подешевшали на 0,9 відсотка, порівняно з цим же місяцем того року.

Сповільнення інфляції сталося через різке зниження цін на енергоносії, порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Базова інфляція, яка виключає витрати на енергію і продукти харчування, навпаки досягла в єврозоні чергового рекордного значення і становила у березні 5,7% (5,6), пише видання.  

 Посилаючись на економістів, ЗМІ повідомили, що продукти харчування і послуги продовжать дорожчати.

"Ціни на продукти харчування вже зросли з 15% до 15,4%. Інфляція у сфері послуг зросла з 4,8% до 5%. Високий базовий показник призведе до подальшого збільшення вартості запозичень Європейським центральним банком, що орієнтується на інфляцію 2%", -йдеться в матеріалі.

Найнижчі темпи інфляції зафіксовані в Люксембурзі (3%), Іспанії (3,1%) та Нідерландах (4,5%), а от найсильніше ціни зросли в Латвії (17,3%), Естонії (15,6%) та Литві (15,2%).

На думку економістів, ситуація на ринку дасть підстави для подальшого підвищення ставки європейському Центробанку, який прагне 2% базової інфляції.

ЄСінфляціяєврозона

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