Інфляція в Україні за підсумками листопада знизилася до 10,3% - Держстат
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер, зазначає Інтерфакс-Україна.
За її даними, у листопаді цього року було зафіксовано інфляцію 0,8%, тоді як у листопаді минулого вона становила 1,3%.
Водночас базова інфляція за минулий місяць на рівні 0,8% виявилася вищою за цей показник у листопаді минулого року, що становив 0,7%, уточнив Держстат.
Як повідомлялося, у жовтні споживчі ціни зросли на 0,9%, у вересні – на 1,2%, у серпні знизилися на 0,2%, у липні та червні зросли на 0,1% та на 0,2% відповідно.
Загалом за 11 місяців цього року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%.
Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію за підсумками 2021 року на рівні близько 10% й очікує її повернення до 5% на кінець 2022 року.
Нагадаємо, що за попереднім прогнозом НБУ інфляція сповільниться до 9,6% наприкінці 2021 року, а наступного – повернеться до цілі 5%.
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