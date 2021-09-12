Інфляція в Україні за підсумками листопада знизилася до 10,3% - Держстат

Водночас базова інфляція за минулий місяць на рівні 0,8% виявилася вищою за цей показник у листопаді минулого року,

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками листопада 2021 року уповільнилося до 10,3% із 10,9% за підсумками жовтня та з 11% – за підсумками вересня.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер, зазначає Інтерфакс-Україна.

За її даними, у листопаді цього року було зафіксовано інфляцію 0,8%, тоді як у листопаді минулого вона становила 1,3%.

Водночас базова інфляція за минулий місяць на рівні 0,8% виявилася вищою за цей показник у листопаді минулого року, що становив 0,7%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, у жовтні споживчі ціни зросли на 0,9%, у вересні – на 1,2%, у серпні знизилися на 0,2%, у липні та червні зросли на 0,1% та на 0,2% відповідно.

Загалом за 11 місяців цього року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%.

Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію за підсумками 2021 року на рівні близько 10% й очікує її повернення до 5% на кінець 2022 року.

Нагадаємо, що за попереднім прогнозом НБУ інфляція сповільниться до 9,6% наприкінці 2021 року, а наступного – повернеться до цілі 5%.