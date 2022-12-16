Інформація для пасажирів про роботу метро в Києві зараз
16 грудня 2022, 10:24
Фото: РБК-Україна
Метро Києва 16 грудня працює тільки як укриття після масштабного ракетного обстрілу росії.
Про такий крок повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі.
Після масованого ракетного удару київський метрополітен зупинив рух поїздів. Зараз усі станції працюють лише як укриття!
Зазначимо, що зараз у Києві триває повітряна тривога. Усіх українців просять залишатися у сховищах.
Про відновлення роботи метрополітену додатково повідомлять трохи згодом.
Також зазначається, що через пошкодження енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоби стабілізувати систему.