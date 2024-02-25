Інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до рф неправдива – ГУР

Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

У Генеральному управлінні розвідки спростовують інформацію про наміри самопроголошеного "Придністров'я" увійти до складу рф. За даними розвідки, цю інформацію поширюють для дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram-каналі.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф", — ідеться у повідомленні.

У розвідці попереджають, поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Раніше джерела “Української правди” уточнювали, що інформація про начебто звернення “влади” Придністров'я до російського диктатора путіна є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Крім того, таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову з метою захисту економічних інтересів.