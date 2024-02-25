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Інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до рф неправдива – ГУР

25 лютого 2024, 14:15
Інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до рф неправдива – ГУР
Фото: VOA
Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

У Генеральному управлінні розвідки спростовують інформацію про наміри самопроголошеного "Придністров'я" увійти до складу рф. За даними розвідки, цю інформацію поширюють для дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram-каналі.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф", — ідеться у повідомленні. 

У розвідці попереджають, поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Раніше джерела “Української правди” уточнювали, що інформація про начебто звернення “влади” Придністров'я до російського диктатора путіна є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Крім того, таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову з метою захисту економічних інтересів.

 

Придністров'явійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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