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ПОЛІТИКА

Ініціатива Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України до кінця 2024 – Блінкен

30 травня 2024, 20:10
Ініціатива Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України до кінця 2024 – Блінкен
Twitter
Чехія виділила 600 млн доларів для прямої військової допомоги Україні.

Ініціатива Чехії дозволить Україні вже до кінця року отримати майже мільйон снарядів для артилерії.

Про це на спільній пресконференції з головою Міноборони Чехії Яною Черноховою заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Голос Америки".

"Особливо я хочу привітати роботу Чехії у тому, щоб знайти у світі необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", - наголосив держсекретар.

Він нагадав, що Чехія виділила 600 млн доларів для прямої військової допомоги Україні, а також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів. До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тисяч українських захисників.

При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.

Варто зауважити, що президент Чехії Петр Павел кілька місяців тому оголосив, що його країна знайшла для України сотні тисяч артилерійських снарядів.

Після цього союзники України виділили кошти, щоб закупити ці снаряди та постачати їх українським захисникам.

ЧехіябоєприпасиБлінкенвійна в Україні

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