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Іноземні авіакомпанії зупиняють польоти над росією через збитий над Грозним літак

27 грудня 2024, 14:55
Іноземні авіакомпанії зупиняють польоти над росією через збитий над Грозним літак
Фото: Associated Press
Рейси не буде відновлено до остаточного розслідування причин авіакатастрофи
Авіакомпанія Azebaijan Airlines (AZAL) вирішила скасувати рейси в сім міст росії після того, як її лайнер не зміг приземлитися в Грозному і зазнав аварії в казахстанському Актау.
 
Про це пише The Moscow Times з посиланням агентство АПА.
 
З 28 грудня 2024 року авіаперевізник не буде здійснювати рейси з Баку до Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Грозного і Махачкали.
 
Таке рішення ухвалено у зв'язку з "результатами попереднього розслідування катастрофи літака Embraer 190 і можливими ризиками для безпеки польотів», повідомляється в заяві перевізника.
 
Рейси не буде відновлено до остаточного розслідування причин авіакатастрофи. При цьому компанія продовжить польоти до Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Астрахані, Казані та Новосибірська.
 
Також про припинення польотів з Астани в Єкатеринбург оголосила казахстанська авіакомпанія Qazaq Air. Рейси не будуть здійснюватися з 28 грудня поточного року до 27 січня 2025 року.
 
"Призупинення рейсів здійснено для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками постійно проведеної оцінки ризиків польотів у росію", - йдеться в повідомленні перевізника.
 
Водночас компанія продовжить виконувати рейси до Омська та Новосибірська.
 
Напередодні, 26 грудня, національний перевізник Ізраїлю El Al повідомив про припинення на тиждень польотів до Москви "у зв'язку з подіями в повітряному просторі росії".
 
Пілоти не хочуть виконувати рейси в росію після катастрофи літака, розповіли "Можемо пояснити" джерела в AZAL.
 
"росіяни ж не просто підбили наш літак, а ще й не дали йому сісти у себе, на найближчих аеродромах. Принаймні, ця версія зараз основна в пілотській спільноті. Де гарантія, що це не повториться? Ніхто не хоче ризикувати", - зазначив один зі співрозмовників видання.
 
Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що прямував із Баку до Грозного, розбився недалеко від Актау. На борту перебували 62 пасажири і п'ятеро членів екіпажу: 42 громадянина Азербайджану, 16 - росії, шість - Казахстану, три - Киргизстану. Загинули 38 осіб, 29 вижили. Джерела західних ЗМІ в уряді Азербайджану, знайомі з ходом розслідування, заявили, що причиною катастрофи стала російська зенітна ракета, запущена з комплексу ППО "Панцир-С".
авіакатастрофавійна в Україніросія окупанти

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