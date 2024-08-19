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Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій

19 серпня 2024, 15:33
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Фото: з вільного доступу
Міністерство державної безпеки Китаю розкрило шпигунство, замасковане під будівництво метеорологічних веж по всій країні.
Влада Китаю стверджує, що запобігла збору потенційно чутливої інформації за допомогою анемометричних веж.
 
Про це з посиланням на міністерство державної безпеки (МДБ) КНР пише Global Times.
 
Відомство заявляє, що невказані компанії, нібито пов'язані з іноземними розвідувальними службами, використовували анемометричні вежі для збору конфіденційної інформації, яку надалі могли використати проти Китаю.
 
Із січня до жовтня 2023 року органи безпеки КНР перевірили понад 10 агентів іноземних компаній-виробників метеорологічного обладнання й більше ніж 3 тис. іноземних метеостанцій, виявивши "сотні нелегальних іноземних метеорологічних станцій, які розташовані у понад 20 провінціях по всій країні та передають метеорологічні дані в режимі реального часу за кордон, створюючи значні ризики для державної безпеки".
 
Експерт із безпеки Китайської академії сучасних міжнародних відносин Лі Вей заявив виданню, що такі дані серед іншого можна використати для планування військових операцій.
 
У повідомленні міністерства не наводять жодної інформації про ймовірну приналежність анемометричних веж, які нібито могли використовувати для шпигунства.
Китайшпигунствовійна в Україніросія окупанти

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