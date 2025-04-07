Іноземний контингент у 25 тисяч військових може виявитися малоефективним — Bloomberg

Для успіху іноземним військам також необхідні ресурси та правила, за якими вони можуть втручатися у події.

Потенційний іноземний контингент в Україні може виявитися або занадто малим для стримування росії, або занадто численним для підтримки.

Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

Як зазначає журналіст, межа між стримуванням і запрошенням до нападу може бути тонкою, і Франція з Великою Британією повинні опинитися на правильному боці цієї межі.

Він наводить думку відставного генерал-лейтенанта США Бена Годжеса, який вважає, що розміщення іноземних військ в Україні критично необхідне, якщо Європа хоче захиститися "від росії в Україні, а не від росії, яка діє з України". Генерал також переконаний, що Європа разом із Канадою можуть зробити це без підтримки США, і закликає Європу "перестати боятися власної тіні".

На думку Годжеса, якщо контингент повинен буде гарантувати припинення вогню вздовж лінії розмежування протяжністю понад 1600 км, для цього знадобиться набагато більше, ніж 25 тисяч людей особового складу. Для успіху іноземним військам також необхідні ресурси та правила, за якими вони можуть втручатися у події.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), що базується в Лондоні, минулого тижня опублікував доповідь, у якій спробував зіставити обмежені можливості контингенту з різними гіпотетичними розмірами сил для відправки в Україну. Як пише колумніст, між рядків можна прочитати, що проєкт стикається з дилемою: "те, що може зробити Європа, не буде ефективним, а якщо це ефективно, Європа, ймовірно, не зможе це зробити".

Невеликий контингент (наприклад, 10 тисяч людей) росія може сприйняти як "запрошення випробувати їх", а більші сили (60 — 100 тисяч людей) означатимуть більший стримувальний ефект, який, однак, не вдасться підтримувати довго, вважає старший науковий співробітник IISS з військової аерокосмічної техніки Дуглас Баррі. «Москва буде просто сидіти й чекати, коли ви підете», зазначив він.

Європейська коаліція охочих, схоже, розглядає проміжний варіант із 25 000 людей, але ці сили також можуть не стримати російський напад або не впораються без істотної розвідувальної допомоги США і придушення ворожої ППО, пише Чемпіон.

Що меншими будуть гарантії США, то далі від поля бою, найімовірніше, будуть розгорнуті сили, зазначає колумніст.

"Це порушує питання про те, яку мету могла б переслідувати європейська бригада або дві, перебуваючи, скажімо, у Львові, який ближче до Берліна, ніж до лінії фронту на сході України", — продовжує він.

Чемпіон також наводить думку Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з сухопутних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великої Британії, який «вважає, що Європі не варто й намагатися». Той зазначає, що Росія нещодавно вивільнила 70 тисяч солдатів тільки в Курській області, а це«більше, ніж може виставити вся британська армія», і лише мала частина російських окупаційних сил в Україні. російська військова промисловість продовжує працювати понаднормово, і немає підстав вважати, що вона раптово зупиниться в разі припинення вогню.

"Якщо Україна повинна покладатися для своєї оборони на Європу (а не на США, що відвертаються), європейцям доведеться чітко зосередитися на галузі, де в них є потенційна перевага, а саме на повітряній потужності. Їм потрібно нарощувати потенціал для придушення російської ППО і взяти під контроль небо над Україною. Якщо відправлені наземні сили не будуть достатньо сильні, щоб стримувати росію, вони повинні бути там для навчання військ Києва і захисту аеродромів", — пише журналіст.

Чемпіон також зазначає, що тенденція ЄС віддавати пріоритет консенсусу, а не узгодженню реальних можливостей із цілями, небезпечна. Він додає, що не знає, хто правий в цій дискусії - Годжес або Вотлінг.

"Європа має суттєвий особистий інтерес у захисті від російської експансії в Україні, тому має бути готова ризикувати. Але їй також потрібно холоднокровно прораховувати, для чого потрібні будь-які сухопутні війська і чи підходять вони для цієї мети. Захист українського неба і придушення здатності росії запускати ракети і КАБи по Україні може бути найефективнішим внеском, на який здатна Європа", — пише він наприкінці колонки.