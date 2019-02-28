Іноземці минулого року всиновили майже 12 тис. дітей з України

Близько 12 тис. дітей - громадян України всиновили іноземні громадяни 2018 року.

"Згідно з поширеними Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України даними, у 2018 році іноземні громадяни усиновили 11814 дітей - громадян України", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, за інформацією МЗС, у 2018 році повернули в Україну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

За сприяння українських дипломатів 4271 людині забезпечили лікування, реабілітацію й оздоровлення. 71 українцеві повернули недоотриману зарплату на загальну суму $560 087.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.