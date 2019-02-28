CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 12 тис. дітей - громадян України всиновили іноземні громадяни 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іноземці минулого року всиновили майже 12 тис. дітей з України
2018 року іноземні громадяни усиновили 11 тис. 814 дітей - громадян України
Фото: doba.te.ua
"Згідно з поширеними Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України даними, у 2018 році іноземні громадяни усиновили 11814 дітей - громадян України", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Окрім того, за інформацією МЗС, у 2018 році повернули в Україну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
За сприяння українських дипломатів 4271 людині забезпечили лікування, реабілітацію й оздоровлення. 71 українцеві повернули недоотриману зарплату на загальну суму $560 087.
Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.
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28 02 2019 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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