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Іноземці минулого року всиновили майже 12 тис. дітей з України

2018 року іноземні громадяни усиновили 11 тис. 814 дітей - громадян України
Близько 12 тис. дітей - громадян України всиновили іноземні громадяни 2018 року.
Іноземці минулого року всиновили майже 12 тис. дітей з України Фото: doba.te.ua

"Згідно з поширеними Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України даними, у 2018 році іноземні громадяни усиновили 11814 дітей - громадян України", -  повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, за інформацією МЗС, у 2018 році повернули в Україну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

За сприяння українських дипломатів 4271 людині забезпечили лікування, реабілітацію й оздоровлення. 71 українцеві повернули недоотриману зарплату на загальну суму $560 087.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.

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28 02 2019 17:07
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