Інститут Амосова відкрив відділення воєнної кардіохірургії

Цей напрям розвивають в інституті Амосова з 2014 року, коли розпочалася агресія рф на сході України

У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії, де надають високоспеціалізовану медичну допомогу військовослужбовцям з бойовими травмами серця, пораненнями грудної клітки і серця, передає Укрінформ із посиланням на прес-службу інституту.

Як зазначається у повідомленні, цей напрям розвивають в інституті Амосова з 2014 року, коли розпочалася агресія рф на сході України. Вже тоді фахівці інституту отримали значний досвід в організації надання медичної допомоги пораненим, а інститут швидко інтегрувався у військову медицину.

"Спільно з військовими медиками видали "Атлас бойової хірургічної травми (досвід АТО/ООС)" та "Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок". Також розробили показання щодо евакуації пораненого безпосередньо до кардіохірургічного стаціонару, показання до видалення стороннього тіла після проникаючого вогнепального поранення грудної клітки та рекомендації щодо ведення пацієнта, коли уламок лишається у серці", – йдеться у повідомленні.