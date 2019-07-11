Інститут електрозварювання виявив серйозну корозію конструкцій моста Патона

Представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради 6 листопада заявив, що зволікання з відновними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.

Позняков нагадав, що 2018 року відбулася нарада за участю мера Києва Віталія Кличка з приводу моста Патона, на якій вирішили терміново обстежити технічний стан споруди, передає LB.ua.

"Таке обстеження було зроблено [Інститутом сталевих конструкцій імені Шимановського], Київ виділив на той час 4 млн гривень. Результати обстеження - міст у критичному стані, він непрацездатний. Там само було приписано, що в нього кількість років експлуатації - нуль", - розповів учений.

Після отримання висновку була скликана група при КМДА, яка почала розробляти кошторис на реконструкцію моста.

"І начебто спочатку пішло непогано, але у зв'язку з тим, що міст - пам'ятка архітектури, термін "реконструкція" до нього не застосовується. З ним можна робити все: міняти матеріали, посилювати, але не можна змінювати форму і розмір конструкції. У зв'язку із цим усі роботи на цьому напрямку зупинилися", - зазначив учений.

Після цього Інститут ім. Патона провів власне дослідження прогонової споруди, щоб перевірити стан металевих конструкцій.

"Є фраза, яку часто використовують, - мости втомилися. Щодо цього моста ми можемо сказати, що ми не виявили жодної ознаки втоми металу", - розповів Позняков. У той самий час обстеження показало серйозну корозію. В окремих місцях товщина металу нижнього пояса за належних 14 мм скоротилася до 5 мм.

Інститут електрозварювання заявив, що якщо реконструювати міст не можна, потрібно робити реставрацію з пристосуванням.

"Реставрація - це не просто пофарбувати, почистити. Це відновлення фізико-механічних і експлуатаційних властивостей конструкції. Пристосування - це пристосування конструкції до сучасних умов використання. Тобто можна використовувати нові сучасні матеріали, якщо буде об'єктивна потреба", - сказав Позняков.

За його словами, в такому разі можна навіть розширити міст з облаштуванням додаткових смуг.

"Якщо далі будемо зволікати, можемо дочекатися, що міст зруйнується. Це може бути катастрофа! На початку 2000-х років міст був визнаний світовою громадськістю найвидатнішою пам'яткою інженерної архітектури 20 століття. А ми його знищимо бездіяльністю", - сказав Позняков.

Інститут пропонує терміново розпочати заходи для зупинки подальшої корозії. Для цього потрібно терміново очистити всі металеві конструкції від будівельного сміття, загерметизувати протікання біля стовпів і лотки під деформаційними швами.

"Ну і далі потрібно пофарбувати. Ми згадували, коли його востаннє фарбували - а ніхто згадати не може. Адже це антикорозійні заходи", - сказав учений.

Нагадаємо, що реконструкція ринку "Деміївський" запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які ТОВ "Манхеттен Інвест" отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.