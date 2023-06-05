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Інститут майбутнього підрахував, скільки людей проживає в Україні

05 червня 2023, 16:51
Інститут майбутнього підрахував, скільки людей проживає в Україні
Фото: ukrafoto.com
Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.
В Україні зараз проживає всього 29 мільйонів осіб, а народжуваність стала вдвічі нижчою за показник, необхідний для підтримки населення на колишньому рівні.
 
Про це повідомляє Український інститут майбутнього на своїй сторінці у Facebook.
За дослідженнями інституту, 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Працюють лише 9,1-9,5 млн українців. Якщо від цієї кількості відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб.
 
"Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо. Коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2", - зазначається в висновках Інституту.
 
В організації зазначають, що  питання демографії має бути озвучене президентом України як пріоритетне на сьогодні і яке потребує невідкладних заходів.
 
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