Інститут ядерних досліджень з Росії виявився власником надр в Україні

У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до санкційного списку вказаний інститут. Проте станом на листопад 2020 року на інститут не накладені санкції

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року, зазначає "Економічна правда".

У листі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років.