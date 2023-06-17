Intel побудує завод мікросхем в Польщі за $4,6 млрд

Корпорація Intel вкладе $4,6 млрд в новий завод з виробництва мікросхем у Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel "найбільшою інвестицією з нуля в історії країни".

Про це пише Reuters.

Завод збудують поблизу міста Вроцлава в рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі, яка спрямована на нарощування потужностей з виробництва мікросхем.

На заводі зможе працювати 2 000 робітників і буде створено ще кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників.

Проектування та планування об'єкту розпочнеться негайно, а будівництво буде розпочато після отримання дозволу Європейської комісії. Того року американський виробник оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва чіпів в Німеччині, а також в Ірландії та Франції.

Intel має намір отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Європейської комісії, оскільки ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.