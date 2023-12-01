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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Інтернет-магазин "Ringoo" – лояльні умови із вигідними покупками

01 грудня 2023, 12:00
Інтернет-магазин

Лідерство у сфері продажів електроніки та техніки не так просто заслужити, але у магазину "Ringoo" це потроху виходить. Бренд працює чимало років і за цей час зумів вирости в універсальну точку продажу, де є все, що потрібно сучасним користувачам. Асортимент просто величезний, є все, що потрібно для дому, роботи, офісу, розваг та відпочинку.

Фірмовий стиль, доставка, способи оплати, обслуговування та сервіс – все це на високому рівні відповідно до загальних стандартів ринку. Завжди є можливість придбати і критично важливі товари, наприклад, Зарядні станції, генератори, повербанки та багато іншого. Все це необхідно для українців, а представлене воно у досить великому асортименті.

 

Оплата товарів

Покупцям доступні такі способи оплати покупок:

  1. Картки Visa та MasterCard. Стандартний варіант, використовуючи картки будь-яких українських банків. Після вибору відповідного способу здійснюється перехід на сторінку банку та відбувається оплата;
  2. Готівка. Оплата після фактичної доставки кур'єру або на точці видачі тієї чи іншої служби доставки. Також розрахунок готівкою можливий при самовивезенні в одному з магазинів;
  3. Безготівкова оплата з ПДВ. Необхідно підготувати пакет документів та надіслати його на пошту [email protected].

Додаткові способи оплати – це оплата шматочками та розстрочка. Купівля у такому разі оформляється за кілька хвилин, але потрібно мати універсальну карту одного з банків.

Доставка товарів

Також представлений вибір із трьох варіантів:

  1. Нова Пошта. Є можливість замовити доставку на одне з відділень або оформити послугу доставки кур'єром;
  2. iPOST. Обмежена кількість міст, а сума товару при доставці не повинна перевищувати 20 000 гривень;
  3. Самовивіз. Забрати покупку можна в одному з магазинів або в пунктах видачі Kyivstar, Lifecell і Vodafone. Доставка у цьому випадку безкоштовна.

Поступово запроваджуються нові варіанти доставки та оплати, тому інформація оновлюється на відповідних сторінках.

Асортимент товарів

Пропозицій достатньо і серед них можна вибрати смартфони, телефони та аксесуари до них, ноутбуки, планшети та ПК, телевізори та мультимедіа, гаджети, інші аксесуари та багато іншого. Окремою категорією представлені товари по акції, а новинки завжди публікуються на головній сторінці сайту.

Кожна товарна позиція доповнюється детальним описом та характеристиками, ключовими параметрами та навіть фотографіями з кількох ракурсів. У деяких випадках є відеоогляд або просто відео, що демонструють роботу техніки.

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