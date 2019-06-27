Інтернет-шахрай продав гайковий ключ замість iPhone за 22 тисячі
Згідно з матеріалами справи, у травні цього року потерпілий знайшов на сайті OLX оголошення про продаж смартфона iPhone Х. Для замовлення гаджета він мав внести передоплату в розмірі 22 тисячі гривень, яку перерахував на рахунок в "Ощадбанку", інформує "Економічна правда".
Ухвала
Продавець же після перерахування коштів замовлення відправив, проте 7 травня здійснив повернення товару до відділення, вказавши себе як отримувача з номером накладної. При цьому замовлення було оформлено як побутові речі, страховий оклад яких оцінили у 300 гривень.
Про повернення товару покупець дізнався, зателефонувавши оператору "Нової пошти".
Щоб отримати замовлення, покупець відправився в смт. Бучач. Однак розкривши його, виявив гайковий ключ, який передав працівникам поліції.
У ході розслідування поліцейські допитали продавця. Він повідомив, що рахунок в "Ощадбанку" дійсно належить йому, і зізнався, що ввів в оману покупця, розмістивши фіктивне оголошення на сайті з продажу товарів ТОВ "Емаркет Україна" "OLX.UA".
Окрім того, продавець підтвердив, що вказав у оголошенні ім'я іншої людини.
Наразі у справі проходять експертизи, щоб з'ясувати, чи є на посилці відбитки пальців, що належать продавцю.
Якщо провину продавця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка, продаючи неіснуючі автомобілі та сільгосптехніку, ошукала понад 200 громадян на суму майже 7 мільйонів гривень.
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