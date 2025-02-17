Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Інтерпол допоможе Україні в розслідуванні воєнних злочинів

17 лютого 2025, 20:53
Інтерпол допоможе Україні в розслідуванні воєнних злочинів
Фото: ukrinform.ua
У триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу.
Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів.
 
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
 
Рішення було оголошене у ході зустрічі генерального секретаря Інтерполу Вальдесі Укрізи із начальником Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталієм Касапом в Ліоні.
 
У триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу.
 
"В результаті кропіткої та тривалої роботи української сторони з обґрунтування необхідності повернення заблокованої попереднім генеральним секретарем Інтерполу можливості використання інструментів Інтерполу у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, Україна та інші країни світу нарешті здобули таку можливість в рамках Резолюції Генеральної Асамблеї Інтерполу 2010. Відповідне роз’яснення буде надано генеральним секретаріатом Інтерполу всім країнам вже на цьому тижні", – зазначає Касап.
 
Як відомо, Генеральний секретаріат Інтерполу від початку повномасштабного вторгнення росії не опрацьовував запити від України щодо розслідування воєнних злочинів, посилаючись на ст.3 Статуту організації. Вона забороняє Інтерполу втручатися у розслідування справ воєнного характеру. 
 
"Тому перегляд цього питання для нашої країни був принципово важливим для встановлення справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - зазначив Касап.
 
Він також розповів, що на конференції вдалось провести важливі перемовини з представниками європейських країн та досягти широкої підтримки ініціативи НЦБ Інтерполу в України щодо переобрання України на другий термін поспіль членом Європейського Комітету Інтерполу.
 
Членство України у комітеті закінчується цього року, і обрання чотирьох нових членів відбуватиметься у травні-червні в ході проведення чергової Європейської Конференції Інтерполу. 

 

Інтерполвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється