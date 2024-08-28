Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Прізвище посадовця не вказують, однак із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Андрія Наумова.

26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис.євро, 120 тис. дол.США та два дорогоцінні камені.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що у червні ДБР повідомило про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Він організував підробку офіційних документів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.