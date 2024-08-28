Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
28 серпня 2024, 12:09
Фото: ДБР
26 серпня 2024 року оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Про це повідомили у ДБР.
Прізвище посадовця не вказують, однак із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Андрія Наумова.
26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.
Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис.євро, 120 тис. дол.США та два дорогоцінні камені.
Розслідування триває.
Нагадаємо, що у червні ДБР повідомило про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Він організував підробку офіційних документів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.