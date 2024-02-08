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Інтерпол запросив у рф видачі проросійського олігарха з Молдови

08 лютого 2024, 18:07
Інтерпол запросив у рф видачі проросійського олігарха з Молдови
Фото: ukrinform.ua
Наразі центральне бюро Інтерполу в Молдові очікує відповіді від російської влади.

Інтерпол попросив москву підтвердити місцеперебування олігарха-втікача Ілана Шора на території рф, і якщо це так – затримати його і видати Молдові.

Про це телеканалу TV8 розповів голова Національного центрального бюро Інтерполу в Молдові Віорел Центіу.

Центіу уточнив, що загалом до рф надіслали два запити: один було подано напередодні, а другий – на початку лютого, коли стало відомо про виліт Шора з Ізраїлю.

"Ми попросили знайти і затримати його для подальшої екстрадиції в Молдову", – заявив Центіу.

За словами Центіу, 2 лютого бюро Інтерполу отримало відповідь, у якій ішлося, що Шор востаннє був у рф у 2014 році.

7 лютого до москви надіслали новий запит щодо Шора. Цьому передували публікації про його зустріч із головою комітету Держдуми рф у справах СНД Леонідом Калашниковим.

Інтерполвійна в Україніолігархи рфросія окупанти

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