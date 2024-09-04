Інженери Цахалу виявили в одному із тунелів Хамасу залізницю

Згідно з джерелом, зруйнована траса має довжину понад кілометр.

З початку війни Цахал веде роботу зі знищення та нейтралізації підземної інфраструктури терористичної організації Хамасу у Секторі Гази.

Про це заявив представник Цахалу, пише The Jerusalem Post.

Як зазначають журналісти, сили інженерного підрозділу дивізії Гази та Північної бригади у взаємодії з підрозділом Яалом виявили та знищили за попередньою розвідувальною інформацією підземний наступальний маршрут терористичної організації Хамас у районі Бейт-Лахії.

Згідно з джерелом, зруйнована траса має довжину понад кілометр.

"Зруйнований маршрут було виявлено та досліджено в останні тижні. Війська виявили вздовж маршруту озброєння, електричну інфраструктуру та транспортну залізницю", – сказав він.