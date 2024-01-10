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Ірак хоче, аби США швидко забрали з країни свої війська – Reuters

10 січня 2024, 18:09
Ірак хоче, аби США швидко забрали з країни свої війська – Reuters
військова техніка США НАТО
Іракський прем'єр Мухаммед Шіа Ас-Судані назвав їхню присутність дестабілізуючим фактором на тлі війни в Газі.

Ірак хоче швидкого та організованого виведення збройних сил під керівництвом США зі своєї території.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі Багдад не озвучив крайні терміни. Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа Ас-Судані назвав присутність іноземних військових дестабілізуючим фактором на тлі війни в Газі.

Після серії ударів США по угрупованнях бойовиків, пов'язаних з Іраном, попередні заклики переважно шиїтських рухів щодо завершення роботи міжнародної коаліції отримали новий імпульс. Мовляв, Ірак може знову стати ареною регіональних конфліктів.

Як відомо, нещодавно збройні сили США ліквідували у Багдаді лідера угруповання, якого Пентагон звинуватив у нещодавніх нападах на американський персонал. Йдеться про Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі − лідера іракського шиїтського ополчення Харакат аль-Нуджаба, що було створено у 2013 році.

"Необхідно реорганізувати ці відносини, щоб вони не були метою чи виправданням для будь-якої сторони, внутрішньої чи зовнішньої, втручатися у стабільність в Іраку та регіоні", - заявив Судані.

За словами прем'єра, Ірак розпочне процес виходу міжнародної коаліції, переговори мають вести у межах "процесу взаєморозуміння та діалогу".

"Давайте домовимося про терміни, тобто, чесно кажучи, швидкі, щоб вони не залишалися довгими, а напади тривали", - сказав Судані й додав, що лише припинення війни в Газі зупинить ризик регіональної ескалації.

Іракський прем'єр також зазначив, що з огляду на територіальну поразку ІДІЛ у 2017 році та її подальше згасання сенс існування коаліції давно вичерпаний. Ірак залишається відкритим для встановлення двосторонніх відносин та участі у співпраці у сфері безпеки з країнами коаліції, включаючи США. Це може включати навчання та консультування іракських сил безпеки, а також закупівлю зброї.

США, сказав Судані, "не є для нас ворогом, і ми не перебуваємо з ними у стані війни, але якщо ця напруженість збережеться, це безперечно вплине і створить розрив у наших відносинах".

Виведення військ США, ймовірно, посилить стурбованість Вашингтона щодо впливу Ірану на правлячу еліту Іраку. Днями Пентагон заявив, що не планує виводити війська.

СШАІраквійськавійна в Україніросія окупанти

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