Ірак заблокував Telegram
Про це повідомляє Reuters.
Telegram широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями і як джерело новин.
Певні канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.
"Платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів", - заявили в міністерстві.
Там додали, що міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій.
В Telegram поки не відповіли на запит Reuters надати коментар.