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Ірак заблокував Telegram

06 серпня 2023, 20:29
Ірак заблокував Telegram
Фото: iPhones.ru
Міністерство зв’язку Іраку заблокувало багатоплатформовий месенджер для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки і з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Telegram широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями і як джерело новин.

Певні канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.

"Платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів", - заявили в міністерстві. 

Там додали, що міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій.

В Telegram поки не відповіли на запит Reuters надати коментар.

 
Іракtelegram

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