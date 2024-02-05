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ПОЛІТИКА

Ірак заборонив місцевим банкам проводити операції в доларах США

05 лютого 2024, 08:59
Ірак заборонив місцевим банкам проводити операції в доларах США
Фото: з вільного доступу
Ірак, є союзником як США, так і Ірану з більш ніж 100 мільярдами доларів резервів, що зберігаються в США.

Ірак ввів заборону з метою припинення шахрайства, відмивання грошей та інших незаконних операцій із доларами США,

Про це повідомляє Reuters .

Це рішення було ухвалено через кілька днів після візиту високопоставленого представника казначейства США.

Влада Іраку заборонила банкам участь у щоденних аукціонах з продажу доларів США, які проводить Центральний банк країни. Мета - припинити контрабанду доларів до Ірану, з якою США активно борються.

Ірак, є союзником як США, так і Ірану з більш ніж 100 мільярдами доларів резервів, що зберігаються в США, сильно залежить від доброї волі Вашингтона, щоб мати доступ до своїх нафтових доходів та інших фінансових ресурсів.

Під заборону потрапили такі фінансові установи:

  • Міжнародний інвестиційний банк Ахсур;
  • Інвестиційний банк Іраку;
  • Юніон Банк Іраку;
  • Курдистанський міжнародний ісламський банк інвестицій та розвитку;
  • Банк Аль-Худа;
  • Ісламський банк інвестицій та фінансів Аль-Джануб;
  • Ісламський банк Аравії;
  • Комерційний банк Хаммурапі.

"Ми високо оцінюємо кроки, що продовжуються Центральним банком Іраку для захисту іракської фінансової системи від зловживань, які призвели до того, що законні іракські банки досягли міжнародних зв'язків через кореспондентські банківські відносини", - сказав представник Казначейства Іраку.

СШАІракбанки

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