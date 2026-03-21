Іран атакував двома балістичними ракетами дальнього радіусу військову базу США та Британії в Індійському океані

Ракети не досягли цілі.

Іран запустив дві балістичні ракети середнього радіуса дії по Дієго-Гарсії — це спільна військова база США та Великої Британії, яка розташовується посеред Індійського океану.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Дієго-Гарсія розташовується приблизно за 4 000 кілометрів від Ірану. Жодна з ракет не влучила в базу: одна з них зазнала невдачі під час польоту, а другу збили зенітною ракетою SM-3 з американського військового корабля.

Цей випадок став першим оперативним використанням Іраном ракет середнього радіуса дії, що показує: Іран має ракети з більшим радіусом дії, ніж визнавав раніше. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявляв, що його країна свідомо обмежила радіус дії своїх ракет до 2000 км.