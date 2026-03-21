Іран атакував двома балістичними ракетами дальнього радіусу військову базу США та Британії в Індійському океані

21 березня 2026, 14:48
Іран атакував двома балістичними ракетами дальнього радіусу військову базу США та Британії в Індійському океані
Фото: DW
Ракети не досягли цілі.
Іран запустив дві балістичні ракети середнього радіуса дії по Дієго-Гарсії — це спільна військова база США та Великої Британії, яка розташовується посеред Індійського океану.
 
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.
 
Дієго-Гарсія розташовується приблизно за 4 000 кілометрів від Ірану. Жодна з ракет не влучила в базу: одна з них зазнала невдачі під час польоту, а другу збили зенітною ракетою SM-3 з американського військового корабля.
 
Цей випадок став першим оперативним використанням Іраном ракет середнього радіуса дії, що показує: Іран має ракети з більшим радіусом дії, ніж визнавав раніше. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявляв, що його країна свідомо обмежила радіус дії своїх ракет до 2000 км.
 
За даними Iran Watch — порталу, створеного організацією Wisconsin Project on Nuclear Arms Control для моніторингу іранських ядерних та ракетних програм, — Іран має в наявності ракети, які можуть досягати 4000 кілометрів.
 
А ізраїльський дослідницький та освітній центр "Альма" оцінює максимальну дальність польоту іранських ракет приблизно в 3000 кілометрів. Але зазначає, що є повідомлення про розробку зброї з більшою дальністю польоту.
 
База Дієго-Гарсія розташовується на віддаленому острові на британській території Індійського океану та є стратегічною базою, де США розміщують бомбардувальники, атомні підводні човни та есмінці з керованими ракетами.

 

