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Іран атакував Ізраїль, попри заяву Трампа про припинення вогню

24 червня 2025, 09:08
Іран атакував Ізраїль, попри заяву Трампа про припинення вогню
Фото: DW
Відомо про кількох загиблих.

У вівторок вночі Тегеран запустив ракети в бік Ізраїлю вранці попри заяви президента США Дональда Трампа про припинення вогню.

Про це Цахал написав в Telegram-каналі. 

"Деякий час тому в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку Держави Ізраїль", - йдеться у пості. 

Ізраїльська армія закликала населення продовжувати виконувати інструкції Служби тилу. 

Такоє військові додали, що триває перехоплення повітряних цілей для усунення загрози.

"Система оборони не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали в Цахал.

Відомо, що ракетна тривога спрацювала в багатьох районах по всій країні. По Ізраїлю було запущено два залпи ракет. Під час останнього запуску є пошкодження цивільної інфраструктури в Беер-Шеві. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше стало відомо, що після падіння ракети на півдні Ізраїлю: групи MDA констатували загибель трьох осіб, а дві людини із травмами середнього ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.

 
ІзраїльвійнаІран

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