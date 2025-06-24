Іран атакував Ізраїль, попри заяву Трампа про припинення вогню

Відомо про кількох загиблих.

У вівторок вночі Тегеран запустив ракети в бік Ізраїлю вранці попри заяви президента США Дональда Трампа про припинення вогню.

Про це Цахал написав в Telegram-каналі.

"Деякий час тому в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку Держави Ізраїль", - йдеться у пості.

Ізраїльська армія закликала населення продовжувати виконувати інструкції Служби тилу.

Такоє військові додали, що триває перехоплення повітряних цілей для усунення загрози.

"Система оборони не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали в Цахал.

Відомо, що ракетна тривога спрацювала в багатьох районах по всій країні. По Ізраїлю було запущено два залпи ракет. Під час останнього запуску є пошкодження цивільної інфраструктури в Беер-Шеві. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше стало відомо, що після падіння ракети на півдні Ізраїлю: групи MDA констатували загибель трьох осіб, а дві людини із травмами середнього ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.