Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників
Це була найбільша атака дронів у світовій історії.
За словами ізраїльського чиновника, "переважну більшість" іранських цілей було збито, повідомляє CNN.
Атака тривала близько 5 годин, наразі хвиля ударів Ірану по Ізраїлю знизилася.
Через нічний напад на Ізраїль постраждала 31 людина.
"Іранські удари завдали незначної шкоди одній ізраїльській військовій базі", - заявив речник Цахал Даніель Хагарі.
ООН, ЄС і США вже засудили атаку Ірану: вони скликають засідання країн G7 і ООН.
Сполучені штати не братимуть участі у наступі на Іран, заявили в Білому домі.
В Ізраїлі також заявили, що більше 100 безпілотників було перехоплено поза межами країни військовими зі США та Британії.
Проте не уточняється, як США перехопили безпілотники і де.