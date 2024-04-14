Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників

Тегеран запустив по Ізраїлю 185 дронів, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля"

Це була найбільша атака дронів у світовій історії.

За словами ізраїльського чиновника, "переважну більшість" іранських цілей було збито, повідомляє CNN.

Атака тривала близько 5 годин, наразі хвиля ударів Ірану по Ізраїлю знизилася.

Через нічний напад на Ізраїль постраждала 31 людина.

"Іранські удари завдали незначної шкоди одній ізраїльській військовій базі", - заявив речник Цахал Даніель Хагарі.

ООН, ЄС і США вже засудили атаку Ірану: вони скликають засідання країн G7 і ООН.

Сполучені штати не братимуть участі у наступі на Іран, заявили в Білому домі.

В Ізраїлі також заявили, що більше 100 безпілотників було перехоплено поза межами країни військовими зі США та Британії.

Проте не уточняється, як США перехопили безпілотники і де.