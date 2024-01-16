Іран атакував Пакистан ракетами і безпілотниками
16 січня 2024, 21:58
Фото з відкритих джерел
Іранські видання пишуть, що сьогодні дві важливі бази, на яких розміщується терористична група "Джейш аль-Адль" , були обстріляні і знищені ракетами та безпілотниками раніше сьогодні.
Про це повідомляє агенція MEHR.
Деякі місцеві ЗМІ пишуть, що цільові бази були розташовані в районі під назвою Кухе Сабз у провінції Белуджистан в Пакистані, де знаходиться одна з найбільших баз терористичного угруповання "Джейш аль-Адль".