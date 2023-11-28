Іран домовився з рф про закупівлю військових літаків та гелікоптерів

Наразі жодного підтвердження угоди з боку росії у звіті Tasnim немає.

Заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі заявив, що країна завершила домовленості про постачання російських винищувачів і гелікоптерів Су-35. Тегеран і москва продовжують налагоджувати тісніші військові відносини.



Про це Фарахі сказав у інтерв'ю іранському інформаційному агентству Tasnim.

За даними видання, військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, серед них є і російські моделі, а також застарілі американські літаки, придбані ще до Ісламської революції 1979 року.



"Завершено розробку планів щодо приєднання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 до бойових підрозділів іранської армії", – заявив він.