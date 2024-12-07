Іран евакуює військовий персонал і частину своїх дипломатів із Сирії

Цього тижня глава МЗС Ірану запевнив Башара Асада під час зустрічі у повній підтримці з боку Ірану.

Іран почав евакуацію свого військового персоналу, частини дипломатів і цивільних осіб із Сирії.

Про це повідомляє The New York Timеs, посилаючись на іранських чиновників.

За словами джерел видання, про евакуацію посольства Ірану в Дамаску і баз Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було віддано відповідний наказ. Також евакуювали особовий склад гвардійців, дипломатичних представників, членів їхніх сімей та інших іранських громадян.