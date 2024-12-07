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Іран евакуює військовий персонал і частину своїх дипломатів із Сирії

07 грудня 2024, 15:53
Іран евакуює військовий персонал і частину своїх дипломатів із Сирії
Фото: з вільних джерел
Цього тижня глава МЗС Ірану запевнив Башара Асада під час зустрічі у повній підтримці з боку Ірану.
Іран почав евакуацію свого військового персоналу, частини дипломатів і цивільних осіб із Сирії.
 
Про це повідомляє The New York Timеs, посилаючись на іранських чиновників.
 
За словами джерел видання, про евакуацію посольства Ірану в Дамаску і баз Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було віддано відповідний наказ. Також евакуювали особовий склад гвардійців, дипломатичних представників, членів їхніх сімей та інших іранських громадян.
 
Частина евакуації здійснюється літаками до Тегерана, частина — наземним транспортом до Лівану, Іраку та сирійського порту Латакія.
 
Серед евакуйованих до сусіднього Іраку та Лівану були вищі командири іранських сил "Кудс" — зовнішнього підрозділу КВІР.
 
Як зазначає The New York Times, іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі цього тижня відвідав Дамаск, зустрівся з Асадом і запевнив його в повній підтримці Ірану.

 

ІранСиріявійна в Україніросія окупанти

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