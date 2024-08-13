Іран готується до помсти Ізраїлю, але відкритий до мирних переговорів – Reuters

Також Тегеран може відправити свого представника на перемовини.

Лише угода про припинення вогню у Секторі Гази, яку можуть погодити вже цього тижня на перемовинах між Ізраїлем та Хамас, стримає Іран від помсти єврейській державі за вбивство ватажка терористів Ісмаїла Ганії.

Про це агентству Reuters заявили троє високопоставлених іранських чиновників.

Зокрема, високопоставлений чиновник служби безпеки Ірану сказав, що Тегеран разом із союзниками, такими як "Хезболла", нападе на Ізраїль, якщо переговори про мир у Газі зазнають невдачі або якщо єврейська держава "затягуватиме" процес перемовин. Джерела агентства не вказали, скільки часу Іран чекатиме на прогрес у перемовинах, перш ніж вирішить напасти.

Також джерела повідомили, що Іран може відправити свого представника на перемовини про припинення вогню у Газі. Він не братиме безпосередньо участь у зустрічах, проте долучиться до закулісних дискусій, аби "підтримувати лінію дипломатичного спілкування" зі США.

Водночас джерела, близькі до "Хезболли", заявили, що Тегеран дасть шанс перемовинам, але не відмовиться остаточно від своїх намірів вжити заходів у відповідь проти Ізраїлю. Зазначається, що припинення вогню у Газі дасть Ірану виправдання для меншої та "символічної" відповіді.