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Іран готується передати балістичні ракети рф: МЗС відреагувало

07 вересня 2024, 13:25
Іран готується передати балістичні ракети рф: МЗС відреагувало
Фото: slovoidilo.ua
Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликає Іран утриматися від таких кроків та попереджає про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", – йдеться у заяві МЗС.
 
Вже понад два роки Україна та українці, ідеться у заяві, щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва.
 
"Поглиблення військово-технічної співпраці росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", – зазначили у МЗС, закликавши світову спільноту посилити тиск на Тегеран і москву заради захисту міжнародного миру та безпеки.
 
"Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", – ідеться у заяві.

 

ІранМЗСвійна в Україніросія окупанти

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