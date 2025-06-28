Іран готував замах на Трампа під час його передвиборчої кампанії — WP

Інформація про замахи наведена в новій книзі про виборчу кампанію Трампа.

Агенти Ірану планували замах на Дональда Трампа під час його участі у президентських виборах 2024 року в США. Через це його охорона перейшла у режим "воєнного стану", а рівень захисту довелося підвищити.

Про це повідомляє The Washington Post.

Інформація про замахи наведена в новій книзі про виборчу кампанію Трампа — "2024: Як Трамп повернув Білий дім, а демократи втратили Америку", яка вийде найближчим часом. Автори стверджують, що у вересні 2024 року американська розвідка попередила штаб Трампа про присутність у США іранських кілерів. Це вплинуло на поведінку команди політика, маршрути та заходи безпеки.

Правоохоронці США також розслідують можливу причетність підозрюваних до іранських спецслужб. У книзі йдеться, що щонайменше тричі іранські агенти намагалися ліквідувати високопосадовців США ще до обрання Трампа, а також про замах на Майка Помпео в Парижі у 2022 році.

Штаб Трампа запровадив додаткові заходи безпеки: в офісах встановили датчики хімічної зброї, у Мар-а-Лаго патрулював робот, а співробітники носили зброю. Служба безпеки також переконала Трампа літати літаком-приманкою та змінити логістику публічних заходів.

У 2024 році, за інформацією з книги, сталося два замахи: у Батлері, де Трампа поранили вухо, та у Вест-Палм-Біч, де затримали чоловіка зі зброєю та запискою з погрозами. Прямого зв'язку з Іраном у цих інцидентах поки не встановлено.

Після недавніх авіаударів США по Ірану, розвідка очікує нових спроб з боку Тегерана або його союзників.