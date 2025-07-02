Іран готувався замінувати Ормузьку протоку – Reuters

Уряд США не виключає можливості того, що завантаження мін було "хитрістю" Тегерана

Минулого місяця іранські військовослужбовці завантажили морські міни на судна в Перській затоці. Це посилило занепокоєння Вашингтона, що Тегеран готується до блокади Ормузької протоки після ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Завантаження мін свідчить про те, що Тегеран, можливо, був серйозно налаштований заблокувати один з найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі, що могло б призвести до ескалації конфлікту й серйозно зашкодити світовій торгівлі. Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти і газу, і її блокування, ймовірно, призвело б до різкого зростання світових цін на енергоносії.

22 червня іранський парламент підтримав рішення про перекриття протоки. Остаточне рішення про закриття протоки мала б ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Тегеран і раніше неодноразово погрожував закрити протоку, але ніколи не виконував обіцянку.

За словами джерел агентства, уряд США не виключає можливості того, що завантаження мін було «хитрістю» Тегерана. Іранці могли підготувати міни, аби переконати Вашингтон, що країна серйозно налаштована на закриття протоки. Іранські військові також могли просто робити необхідні приготування на випадок, якщо керівництво віддасть відповідний наказ.