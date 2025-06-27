Іран хоче купити замість російських Су-35 інші винищувачі

Китайський J-10C може виявитися значно дешевшим, ніж винищувачі МіГ-35 і Су-35.

Одразу після закінчення 12-денної війни з Ізраїлем Іран активізував перемовини щодо купівлі китайських винищувачів J-10C.

Переговори про придбання літаків тривали майже два десятиліття, але сторони не могли домовитися щодо оплати. Ще у 2015 році повідомлялося про підготовку до укладення твердого контракту на поставку партії до 150 літаків, однак далі розмов справа не дійшла.

Тепер, коли перевага Ізраїлю в небі стала очевидною, Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої Військово-повітряні сили новими машинами. Нібито саме для цього глава іранського оборонного відомства бригадний генерал Азіз Насірзаде прибув на саміт ШОС у китайському місті Циндао.