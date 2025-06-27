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Іран хоче купити замість російських Су-35 інші винищувачі

27 червня 2025, 16:36
Іран хоче купити замість російських Су-35 інші винищувачі
Фото: DW
Китайський J-10C може виявитися значно дешевшим, ніж винищувачі МіГ-35 і Су-35.
Одразу після закінчення 12-денної війни з Ізраїлем Іран активізував перемовини щодо купівлі китайських винищувачів J-10C.
 
Про це повідомляє "Коммерсант". 
 
Переговори про придбання літаків тривали майже два десятиліття, але сторони не могли домовитися щодо оплати. Ще у 2015 році повідомлялося про підготовку до укладення твердого контракту на поставку партії до 150 літаків, однак далі розмов справа не дійшла.
 
Тепер, коли перевага Ізраїлю в небі стала очевидною, Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої Військово-повітряні сили новими машинами. Нібито саме для цього глава іранського оборонного відомства бригадний генерал Азіз Насірзаде прибув на саміт ШОС у китайському місті Циндао.
 
Варто сказати, що після того як у червні США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози введення санкцій, у Тегерана з'явився додатковий козир для нових перемовин про постачання літаків за рахунок нафтового бартеру.

 

Іранвійна в Україніросія окупанти

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