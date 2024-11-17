Іран хоче один трильйон доларів від США

Через збитки, які країна завдала, ввівши обмеження.

Тегеран вимагає від Вашингтону 1 трлн доларів компенсації за введені проти країни санкції.

Про це заявив заступник з правових питань командувача Корпусу вартових ісламської революції генерал Алі Шамхані, пише Al-Alam.

"Американці мають виплатити Ірану компенсацію в 1 трлн доларів за збитки, які вони завдали нашій країні, стримуючи її", - йдеться у заяві ірнаського генерала.

Уряд США вперше затвердив обмежувальні заходи щодо Ірану після Ісламської революції 1979 року.

Обмеження було запроваджено через захоплення посольства групою іранських радикалів.

Вашингтон припинив закуповувати іранську нафту та заморозив іранські вклади у банках.

З часом деякі заборони скасовувалися, а інші посилювалися, а після ядерної угоди в 2015 санкції почали поступово знімати у відповідь на обмеження ядерної програми Ірану.

А в 2018 року Дональд Трамп вийшов з угоди відновив усі санкції США проти Ірану, які діють досі.