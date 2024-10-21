Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран хоче російську зброю, але путін може зіткнутися з наслідками – CNBC

21 жовтня 2024, 15:55
Іран хоче російську зброю, але путін може зіткнутися з наслідками – CNBC
Фото: DW
Іран допомагав рф з початку повномасштабної війни в Україні, постачаючи спочатку дрони, а потім і балістичні ракети.
Іран від самого початку повномасштабної війни в Україні показав "вірність" у союзництві з росією, але тепер Тегерану доводиться опосередковано боротися з Ізраїлем на два фронти, зазначають експерти.
 
Про це повідомляють аналітики CNBC.
 
Зокрема, тепер Іран може почати звертатися по допомогу до росії з огляду на потребу в потужніших можливостях ППО та військової розвідки для виявлення "поки що не реалізованої прямої атаки Ізраїлю на Іран", 
 
Додається, що росія має всі можливості для надання Тегерану таких можливостей, однак ступінь її допомоги Ісламській Республіці залишається невизначеною через наслідки того чи іншого вибору. Молодший науковий співробітник програми з Близького Сходу та Північної Африки аналітичного центру Chatham House Білал Сааб заявив, що Іран покладає великі надії на росію в контексті надання військової допомоги.
 
Експерт підкреслив, що навіть серед авторитарних країн репутація має "величезне значення в міжнародних відносинах":
 
"Тож якщо росіяни уникнуть відповіді, це матиме наслідки не тільки для їхніх стосунків з Іраном, а й із будь-якими іншими партнерами, наприклад, із Китаєм".
 
Сааб вважає, що росія все ж може надати Ірану те, що потрібно цій країні з озброєння. ЗМІ пише, що, тим не менш, Тегеран може не отримати "все необхідне", оскільки рф "занадто загрузла в Україні", щоб запропонувати військову інтервенцію проти Ізраїлю від імені іранців.
 
"Це занадто ризикована гра - виступати проти Сполучених Штатів через іранців... тому я думаю, що вони, найімовірніше, залишаться осторонь і спробують допомогти з якомога більшої відстані", - підкреслив Сааб.

 

Іранвійна в Українізброя рфросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється