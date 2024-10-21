Іран хоче російську зброю, але путін може зіткнутися з наслідками – CNBC

Іран допомагав рф з початку повномасштабної війни в Україні, постачаючи спочатку дрони, а потім і балістичні ракети.

Іран від самого початку повномасштабної війни в Україні показав "вірність" у союзництві з росією, але тепер Тегерану доводиться опосередковано боротися з Ізраїлем на два фронти, зазначають експерти.

Про це повідомляють аналітики CNBC.

Зокрема, тепер Іран може почати звертатися по допомогу до росії з огляду на потребу в потужніших можливостях ППО та військової розвідки для виявлення "поки що не реалізованої прямої атаки Ізраїлю на Іран",

Додається, що росія має всі можливості для надання Тегерану таких можливостей, однак ступінь її допомоги Ісламській Республіці залишається невизначеною через наслідки того чи іншого вибору. Молодший науковий співробітник програми з Близького Сходу та Північної Африки аналітичного центру Chatham House Білал Сааб заявив, що Іран покладає великі надії на росію в контексті надання військової допомоги.