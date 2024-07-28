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Іран і КНДР допомагають росії у війні проти України – ISW

28 липня 2024, 10:21
Іран і КНДР допомагають росії у війні проти України – ISW
кремль поглиблює двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу її армії.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Іранське державне інформагентство Mehr News Agency повідомило, що в жовтні Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої станції рф.

За оцінками Банку Кореї, в минулому році валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022 роком, воно зафіксоване вперше після щорічного скорочення з 2019 року.

Також за оцінками фінустанови, важка і хімічна промисловість КНДР: виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, в 2023 році зросли на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявляв, що постачання рф продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю, допомогло Пхеньяну стабілізувати ціни і стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво.

"Північна Корея передала кремлю до 4,8 млн артилерійських снарядів, а Іран поставив до росії безпілотники Shahed-136/131 та комплектуючі до них", - зазначаються в ISW.

 

РосіяІранКНДР

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