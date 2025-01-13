Іран і росія підпишуть новий договір про стратегічне партнерство
13 січня 2025, 15:33
Фото: reuters.com
Президент Ірану 17 січня їде до путіна
Президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня відвідає москву, де підпише з нелегітимним президентом росії владіміром путіним договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу кремля.
"17 січня володимир путін проведе переговори з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном, який прибуде до москви з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.
У кремлі також заявили, що під час візиту відбудеться "обговорення перспектив подальшого розширення двостороннього співробітництва, у тому числі у торговельно-інвестиційній, транспортно-логістичній та гуманітарній сферах, а також актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".
Нагадаємо, що агентство Reuters писало, що угоду про "всеосяжне співробітництво" росія та Іран планували підписати в жовтні минулого року, на саміті БРІКС.