Іран і росія посилюють співпрацю, але на фоні збереженої недовіри – британська розвідка

Однак на відміну від угод росії з КНДР і білоруссю, російсько-іранська угода не містить пункту про взаємну оборону.

Підписана Іраном і росією угода навряд чи означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства. Недовіра між двома країнами зберігається.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Х.

Як зазначається у зведенні, владімір путін і президент Ірану Масуд Пезешкіян 17 січня 2025 року підписали нову 20-річну Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними британської розвідки, партнерство росії та Ірану, безсумнівно, зумовлене взаємними інтересами в галузі безпеки та економіки, оскільки обидві держави зближуються після вторгнення росії в Україну 2022 року. росія, як і раніше, залежить від військової підтримки Ірану, оскільки війна в Україні триває.

"Однак рівень недовіри зберігається, і напруженість у відносинах, найімовірніше, стане перешкодою для розширення їхньої співпраці", - ідеться в повідомленні.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що угода є частиною ширшої структури співпраці між двома державами в різних секторах, майже напевно являючи собою зобов'язання зміцнювати двосторонні зв'язки. Вона охоплює співпрацю в галузі оборони і безпеки, економіки, торгівлі, транспорту, енергетики, технологій, інформації та безпеки кіберпростору.

Однак на відміну від угод росії з КНДР і білоруссю, російсько-іранська угода не містить пункту про взаємну оборону.

"Угода, найімовірніше, забезпечує правову основу для подальшого ірано-російського співробітництва, формалізує наявні та майбутні зусилля зі співробітництва. Однак навряд чи це означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства або істотне розширення масштабів їхнього поточного співробітництва", - зазначають у Міноборони Британії.

Вираз "вісь зла" було введено в політичний дискурс президентом США Джорджем Бушем-молодшим у його промові 29 січня 2002 року. Цей вираз описував країни, які становлять загрозу світовій безпеці, підтримують тероризм. До "вісі зла" спочатку входили три країни: Ірак, Іран і Північна Корея. Зараз місце Іраку міцно зайняла росія.