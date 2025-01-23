Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран і росія посилюють співпрацю, але на фоні збереженої недовіри – британська розвідка

23 січня 2025, 13:31
Іран і росія посилюють співпрацю, але на фоні збереженої недовіри – британська розвідка
Джерело: zn.ua
Однак на відміну від угод росії з КНДР і білоруссю, російсько-іранська угода не містить пункту про взаємну оборону.

Підписана Іраном і росією угода навряд чи означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства. Недовіра між двома країнами зберігається.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Х.

Як зазначається у зведенні, владімір путін і президент Ірану Масуд Пезешкіян 17 січня 2025 року підписали нову 20-річну Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними британської розвідки, партнерство росії та Ірану, безсумнівно, зумовлене взаємними інтересами в галузі безпеки та економіки, оскільки обидві держави зближуються після вторгнення росії в Україну 2022 року. росія, як і раніше, залежить від військової підтримки Ірану, оскільки війна в Україні триває.

"Однак рівень недовіри зберігається, і напруженість у відносинах, найімовірніше, стане перешкодою для розширення їхньої співпраці", - ідеться в повідомленні.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що угода є частиною ширшої структури співпраці між двома державами в різних секторах, майже напевно являючи собою зобов'язання зміцнювати двосторонні зв'язки. Вона охоплює співпрацю в галузі оборони і безпеки, економіки, торгівлі, транспорту, енергетики, технологій, інформації та безпеки кіберпростору.

Однак на відміну від угод росії з КНДР і білоруссю, російсько-іранська угода не містить пункту про взаємну оборону.

"Угода, найімовірніше, забезпечує правову основу для подальшого ірано-російського співробітництва, формалізує наявні та майбутні зусилля зі співробітництва. Однак навряд чи це означатиме будь-яке істотне поліпшення партнерства або істотне розширення масштабів їхнього поточного співробітництва", - зазначають у Міноборони Британії.

Вираз "вісь зла" було введено в політичний дискурс президентом США Джорджем Бушем-молодшим у його промові 29 січня 2002 року. Цей вираз описував країни, які становлять загрозу світовій безпеці, підтримують тероризм. До "вісі зла" спочатку входили три країни: Ірак, Іран і Північна Корея. Зараз місце Іраку міцно зайняла росія.

ІранРосіяугодарозвідка

Останні матеріали

Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Політика
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 січня 2025, 12:03
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2025, 08:42
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Політика
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Переклад iPress – 21 січня 2025, 16:06
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється