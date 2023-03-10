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ПОЛІТИКА

Іран і Саудівська Аравія домовилися відновити відносини після років ворожнечі

10 березня 2023, 18:59
Іран і Саудівська Аравія домовилися відновити відносини після років ворожнечі
Джерело: ukrinform
Країни вирішили поновити роботу посольств.

Іран та Саудівська Аравія домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян та Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях конференції в Йорданії провели особисту зустріч. Сторони обговорили поновлення дипломатичних відносин.

Крім того, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану та його саудівський колега вели переговори у Пекіні. За підсумками було прийнято тристоронню заяву. Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні відносини та знову відкрити посольства. Це має статися протягом двох місяців.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після того, як в Ер-Ріяді стратили проповідника-шиїта.

Тегеран своєю чергою зробив низку різких заяв, а натовп демонстрантів напав на саудівське посольство у столиці Ірану та влаштував погром.

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія може визнати Ізраїль в обмін на допомогу з ядерною програмою.

ІранСаудівська Аравіявідносини

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