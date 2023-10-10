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Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім

10 жовтня 2023, 09:23
Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім
Фото: УНН
Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС протягом довгого часу та надає терористам необхідні ресурси.

Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках в Ізраїлі.

Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

"Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з погляду конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого", – сказав він.

 

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