Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім

Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС протягом довгого часу та надає терористам необхідні ресурси.

Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках в Ізраїлі.

Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.



"Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з погляду конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого", – сказав він.