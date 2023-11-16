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ПОЛІТИКА

Іран має достатньо урану для створення трьох атомних бомб – Reuters

16 листопада 2023, 08:31
Іран має достатньо урану для створення трьох атомних бомб – Reuters
Фото: DW
Так вважають у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

В Ірану достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, для створення трьох ядерних бомб.

Про це повідомляє Reuters.

Так вважають у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Тегеран все ще перешкоджає діяльності МАГАТЕ з ключових питань.

Запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня.

"Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні", - пише Reuters.

За словами колишнього глави об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, проте Штати не дадуть йому цього зробити.

Також у Міноборони Ізраїлю заявили, що Іран уже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

ІранМАГАТЕатомна бомба

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