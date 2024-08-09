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ПОЛІТИКА

Іран має одну з наймасштабніших ракетних програм на Близькому Сході – Reuters

09 серпня 2024, 19:33
Іран має одну з наймасштабніших ракетних програм на Близькому Сході – Reuters
На озброєнні військово-морського флоту КВІР з'явилася велика кількість крилатих ракет.

Сьогодні, 9 серпня, іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які неможливо виявити, повідомляють державні засоби масової інформації Ірану. Заява організації збігається з побоюваннями повномасштабної війни на Близькому Сході після того, як Іран пообіцяв помститися за вбивство в Тегерані 31 липня Ісмаїла Ганії, лідера палестинського ісламістського руху Хамас.

Про це пише Reuters.

"На озброєнні військово-морського флоту КВІР з'явилася велика кількість крилатих ракет. Ці нові ракети мають боєголовки високої вибухової сили, які неможливо виявити, і вони здатні завдати значної шкоди й потопити свої цілі", — йдеться в заяві КВІР.

Військово-морські сили КВІР також повідомили у своїй заяві, що на озброєнні з'явилися різні типи ракетних систем великої й середньої дальності, а також розвідувальні безпілотники та морські радари.

Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, розглядаючи таку зброю як важливу силу стримування і відплати США та Ізраїлю у випадку війни. Крім того, згідно з даними Управління директора національної розвідки США, Іран має на озброєнні найбільшу кількість балістичних ракет у регіоні.

Іранозброєння

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