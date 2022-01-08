ПОЛІТИКА НОВИНИВ країні вже збагачують уран до 60%, що значно перевищує ліміт, встановлений атомною угодоюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран має технічні можливості для створення ядерної бомби
Іран має технічну можливість виготовити атомну бомбу.
Про це заявив у понеділок голова організації з атомної енергії країни Мохаммад Есламі, повідомляє Reuters.
"Іран має технічну можливість створити атомну бомбу, але така програма не стоїть на порядку денному", - сказав Есламі.
Таким чином чиновник відреагував на коментар Камаля Харразі, старшого радника верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, про те, що Іран може мати інтерес до розробки ядерної зброї.
"Як зазначив пан Харразі, Іран має технічну можливість створити атомну бомбу, але така програма не стоїть на порядку денному", - сказав Есламі.
Зазначається, що Іран вже збагачує уран до 60%, що значно перевищує ліміт у 3,67%, встановлений згідно з розірваною нині ядерною угодою від 2015 року. Для ядерної бомби придатний уран, збагачений до 90%.
Нагадаємо, що у червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду, яка має на меті не дозволити Тегерану розробити ядерну зброю.
Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, взамін на скасування санкцій. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США.
Через це Вашингтон, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а в травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.
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