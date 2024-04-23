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Іран майже створив атомну бомбу – МАГАТЕ

23 квітня 2024, 13:13
Іран майже створив атомну бомбу – МАГАТЕ
Фото: DW
Тегеран знаходиться "скоріше в тижнях, ніж у місяцях" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в інтерв'ю для німецького DW.

"Рівень збагачення урану в Ірані майже доведений до необхідного для створення ядерної зброї, що викликає занепокоєння", - заявив Гроссі.

За його словами, все ж таки не можна робити висновок, що Іран володіє такою зброєю вже зараз.

Гроссі додав, що створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає, крім виробництва збагаченого урану, "безліч інших речей", наприклад, проведення випробувань.

В той же час, Іран заявляє, що ядерні технології потрібні країні "для медичних і цивільних" цілей, викликають додаткові питання. 

"Навіщо для цих цілей потрібні такі обсяги» збагаченого урану і така швидкість його виробництва", - додав глава МАГАТЕ. 

Ці побоювання посилюються тим, що у МАГАТЕ немає необхідного рівня видимості" діяльності іранських колег.

На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що не може говорити про це через відсутність інформації.

Глава МАГАТЕ також сказав, що в умовах війни Ізраїлю з Хамас, а також війни росії проти України виникла тривожна тенденція нормалізації розмов, пов'язаних з атаками на ядерні об'єкти, як у випадку з тимчасово окупованою військами рф Запорізькою АЕС, або навіть загроз застосування ядерної зброї, озвученої в уряді Ізраїлю на початку війни з Хамас, пише видання.

За словами Гроссі, така нормалізація веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років.

 
ІранМАГАТЕРафаель Гроссіатомбна бомба

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