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Іран модифікує дрони для росії — CNN

09 лютого 2023, 18:25
Іран модифікує дрони для росії — CNN
Іранські інженери почали покращувати дрони-камікадзе Shahed, які Тегеран передає росії.

Іранські інженери почали покращувати дрони-камікадзе Shahed, які Тегеран передає росії.

Міжнародна неурядова організація Центр вивчення збройних конфлікті в(CAR) дослідила вцілілу боєголовку безпілотника-камікадзе Shahed-131, який упав у жовтні 2022 року в Одеській області, повідомляє CNN.

Аналітики Центру зазначили, що боєголовка, довжина якої трохи менша 60 см, була поспішно модифікована погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які при ударі розлітаються на великий радіусом. Також, окрім цих осколків, по колу прикріплені ще 18 менших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху на 360 градусів.

В Центрі вивчення збройних конфлікті впевнені, що таке застосування цих елементів максимізує здатність боєголовки руйнувати електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі, потужні трансформатори, і відповідно значно ускладнює їх ремонт.

"Це ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?", — зауважив експерт CAR Демієн Сплітерс.

РосіяДронShahed

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