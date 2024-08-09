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ПОЛІТИКА

Іран може найближчим часом поставити росії "сотні" балістичних ракет

09 серпня 2024, 22:00
Іран може найближчим часом поставити росії
Фото з відкритих джерел
За інформацією двох джерел видання в європейській розвідці, десятки військових рф проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360.

Іран найближчим часом може передати росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією двох джерел видання в європейській розвідці, десятки військових рф проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360. Тепер "єдиним можливим кроком" після тренувань буде передача такого озброєння росії.

Співрозмовники Reuters розповіли, що представники Міністерства оборони росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

Два джерела журналістів у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет Fath 360 до росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.

Представник Ради національної безпеки США вже заявив, що його країна та союзники по НАТО "готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки".

При цьому Міноборони рф проігнорувало прохання Reuters про коментар.

Варто зауважити, що іранські ракети Fath 360 можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг.

Ще кілька років тому видання Defense Express писало, що експерти називають іранські ракети Fath 360 аналогом американських HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління.

Як пише Reuters, постачання таких ракет може дозволити рф використовувати далекобійні ракети власного виробництва для завдання ударів по цілях за лінією фронту, а іранське озброєння буде призначене для ближчого радіусу дії.

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