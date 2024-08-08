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Іран може передумати масовано атакувати Ізраїль – Politico

08 серпня 2024, 08:55
Іран може передумати масовано атакувати Ізраїль – Politico
Фото: DW
Сполученим Штатам, можливо, вдалося переконати Тегеран не йти на ризик прямої конфронтації.

Іран може переглянути своє рішення масовано атакувати Ізраїль.

Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Адміністрація Джо Байдена наполегливо посилала сигнали у Тегеран, що удар по союзнику США може призвести до високого ризику прямого зіткнення між двома країнами. 
 
Сполучені Штати також вказували на те, що вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії сталося внаслідок підпільної операції із закладення бомби дистанційної дії. Громадяни Ірану при цьому не постраждали, тож відповідь у вигляді масованого обстрілу не можна вважати виправданою та пропорційною.
 
За словами чиновників, спершу у Тегерані відмовлялися дослухатися до цих аргументів, проте наразі влада ісламської республіки бачить в них сенс. Попри це, Вашингтон все ж очікує певної реакції з боку Ірану на вбивство Ханії, але вже не обов'язково у формі атаки на Ізраїль. 
ІзраїльІранвійна в Україніросія окупанти

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